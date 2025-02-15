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15.02.2025, 14:03

“Демократия Европы поставлена под сомнение“. В Германии резко ответили вице-президенту США

Новости Мира 0 596

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, в которой он резко раскритиковал политику европейских государств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Европейскую правду".

depositphotos.com/Ale_Mi
depositphotos.com/Ale_Mi

"Демократия только что была поставлена под сомнение вице-президентом США - и не только немецкая демократия, а целой Европы. Если я правильно его понял, он сравнивает условия, сложившиеся в Европе, с условиями, которые являются приоритетными в некоторых авторитарных режимах. Дамы и господа, это неприемлемо", - сказал Писториус под бурные аплодисменты.

Он подчеркнул: то, о чем говорил Джей Ди Вэнс в своей речи, не соответствует демократическому строю, свидетелем которого он является в нынешней избирательной кампании и в немецком парламенте каждый день.

"В нашей демократии каждое мнение имеет голос, она позволяет партиям, частично экстремистским, таким как "Альтернатива для Германии", участвовать в кампании наравне с другими партиями. Это демократия", - сказал Писториус.

Тем не менее, по словам Писториуса, демократия должна уметь защитить себя от экстремистов, которые хотят ее уничтожить. Он сказал, что гордится тем, что живет в Европе, "которая ежедневно защищает свою демократию от внутренних и внешних врагов".

В пятницу, 14 февраля, Джей Ди Вэнс раскритиковал политику европейских государств в сферах миграции, свободы слова и безопасности, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, - это не Россия и не Китай, не любой другой внешний актор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США", - сказал он.

Вице-президент США также призвал "не строить брандмауэры" и "не бояться будущего".

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