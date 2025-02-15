Почему телефон нужно прикладывать к левому уху: есть научное объяснение

Какая рука будет преобладающей, определяет полушарие мозга.
Распространено мнение, что телефон следует прикладывать только к левому уху, передает Аlmaty.tv.
Разбираемся, справедливо ли это утверждение.
К какому уху прикладывать телефон
Все люди делятся на правшей и левшей, причем первых намного больше. Какая рука будет преобладающей, определяет полушарие мозга, управляющее двигательным и речевым центрами.
У правшей эти центры находятся в левом полушарии, у левшей – в правом.
Согласно исследованиям, большинство людей держит телефон с той стороны головы, где находится доминирующее полушарие.
И дело здесь не в том, что так информация быстрее достигает рабочего полушария. А в том, что при разговоре по телефону человек лишается возможности использовать одну руку.
Естественно, что правши неосознанно оставляют свободной рабочую правую руку и держат телефон в левой, прикладывая к левому уху.
Правшей, как уже было сказано выше, подавляющее большинство. Поэтому большинству людей действительно следует держать телефон у левого уха.
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