10 миллионов евро вынесли из банка Германии

Преступники вынесли из хранилища 10 миллионов евро (5,2 млрд тенге), вскрыв 326 ячеек в филиале Deutsche Bank. Грабителям удалось легко проникнуть внутрь, а затем остаться на ночь в банке и беспрепятственно вскрыть ячейки, передает Liter.kz со ссылкой на Bild .

Иллюстративное фото: Pixabay

Как выяснилось, в хранилище банка не было ни камер, ни датчиков движения. По данным полиции, преступники заранее арендовали ячейки, чтобы получить доступ в подвал. Затем они просто спрятались в помещении и дожидались закрытия банка. Вскрыв хранилища, они наполнили чемоданы деньгами, золотом и ценными бумагами, а затем уехали в неизвестном направлении на автомобиле.

После инцидента банк ужесточил меры безопасности: теперь клиентов в хранилище сопровождают сотрудники банка и охранники. Однако пострадавшие вкладчики столкнулись с другой проблемой — Deutsche Bank отказывается компенсировать убытки.

“Вопрос не в том, допустил ли банк ошибку, а в том, как это вообще стало возможным”, – сказал в разговоре с BILD адвокат Юрген Хеннеман, который представляет интересы десятков пострадавших клиентов банка.

Преступники до сих пор не найдены, а полиция продолжает расследование. Представитель Deutsche Bank отказался комментировать инцидент.