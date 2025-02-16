Мужчину убили за доброту к бездомным животным

В Москве произошла трагедия, которая потрясла жителей одного из дворов на Ленинградском проспекте. Пенсионер погиб от рук мужчины, которому не понравилось, что старик кормил бездомных кошек. Соседи в шоке: подозреваемого в избиении уже отпустили под подписку о невыезде, и люди требуют справедливого наказания, передает Liter.kz со ссылкой на SHOT .

Фото: Pixabay

Все случилось вечером, когда пенсионер по имени Юрий, как обычно, вышел во двор, чтобы покормить уличных кошек, которые давно обосновались у его подъезда. Для него это было делом привычным – старик не мог пройти мимо голодных животных. Но в этот раз доброта обернулась для него трагедией.

“Мимо проходил 48-летний местный житель, которого в округе все знают его как человека с непростым характером и слабостью к алкоголю. В тот вечер он был нетрезв и агрессивен. Ему не понравилось, что пенсионер кормит кошек, и он начал грубо высказываться в его адрес, пытаясь еще и пнуть животных. Пожилой человек пытался заступиться за бездомных питомцев, но это только разозлило Олега. Началась ссора, которая быстро переросла в драку. Агрессор набросился на старика и несколько раз сильно ударил его по голове. Юрий упал, потеряв сознание”, – пишет источник.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Медики, прибывшие на место, уже ничем не могли помочь – мужчина скончался.

“Врачи предположили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Олега забрали в отделение, но утром отпустили под подписку о невыезде. Это решение вызвало волну негодования среди соседей. Они уверены: старик умер не просто так, а от побоев, нанесенных в ходе драки. Люди требуют справедливости и наказания для Олега”, – отмечает телеграм-канал.

Сейчас дело расследуется полицией и Следственным комитетом. Если подтвердится, что удары стали причиной смерти, виновнику придется ответить за свои действия по всей строгости закона.