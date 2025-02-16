Сотрудникам крупного СМИ запретили посещать Овальный кабинет из-за отказа называть Мексиканский залив Американским

Журналистам Associated Press закрыли доступ в Овальный кабинет Белого дома из-за отказа называть Мексиканский залив Американским в публикациях, сообщает Информбюро со ссылкой на Deutsche Welle .

Иллюстративное фото: Pixabay

Кроме того, им запретили появляться на борту президентского самолета Air Force One.

Как заявил замглавы аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям и кадровым вопросам Тейлор Будович, их "право на безответственные и нечестные репортажи защищено первой поправкой", но оно не обеспечивает им привилегию беспрепятственного доступа в закрытые места.

Исполнительный редактор Associated Press Джули Пейс назвала ограничения неприемлемыми и обвинила администрацию Дональда Трампа в нарушении конституции.

Ранее географическое название Мексиканского залива на Американский изменилось для пользователей в США в сервисе Google Maps.

Associated Press – одно из крупнейших международных агентств информации и новостей со штаб-квартирой в Нью-Йорке.