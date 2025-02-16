Сотрудникам крупного СМИ запретили посещать Овальный кабинет из-за отказа называть Мексиканский залив Американским

Журналистам Associated Press закрыли доступ в Овальный кабинет Белого дома из-за отказа называть Мексиканский залив Американским в публикациях, сообщает Информбюро со ссылкой на Deutsche Welle.
Кроме того, им запретили появляться на борту президентского самолета Air Force One.
Как заявил замглавы аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям и кадровым вопросам Тейлор Будович, их "право на безответственные и нечестные репортажи защищено первой поправкой", но оно не обеспечивает им привилегию беспрепятственного доступа в закрытые места.
Исполнительный редактор Associated Press Джули Пейс назвала ограничения неприемлемыми и обвинила администрацию Дональда Трампа в нарушении конституции.
Ранее географическое название Мексиканского залива на Американский изменилось для пользователей в США в сервисе Google Maps.
Associated Press – одно из крупнейших международных агентств информации и новостей со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Комментарии0 комментарий(ев)