Cамый дорогой чай в мире

Может ли чай, кажущийся нам столь повседневным продуктом, стоить сотни долларов за грамм?! Оказывается, может – и не только сотни, а даже тысячи, являясь при этом заветной мечтой гурманов по всему миру, передает Almaty.tv со ссылкой на realchinatea.ru .

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Особенно, если речь идёт об уникальном китайском чае Да Хун Пао, начинающем свою историю в XIV веке в небольшой китайской провинции Фуцзянь.

Да Хун Пао (Da-Hong Pao) признаётся мировым чайным сообществом самым дорогим чаем. Стоимость одного килограмма «Большого красного халата» составляла от 700 тысяч до 1 млн.$. Продавался этот утёсный улун средней ферментации исключительно на аукционах. Впрочем, с 2006 года сбор сырья с исконных материнских чайных кустов и его последующая продажа за рубеж запрещены. Весь сезонный урожай, получаемый с шести старейших камелий (всего-то 400 гр.), отправляется в национальное хранилище. Оттуда он изымается в двух случаях: либо для организации чайной церемонии королевским особам, либо для одаривания сильных мира сего. В 1972 году 50 граммов чая были вручены в торжественной обстановке американскому президенту Ричарду Никсону. Глава США был искренне озадачен, пока не узнал, что стоимость «небольшого чайного гостинца» составила 250 000$.

Тай Ши У-лун стоимостью примерно 250 000$/кг. Уникальность «Тайваньского Чёрного Дракона» не только в цене, но и в том, что относимый по характеристикам к чаям зелёным, он наделён потрясающим вкусом и ароматом чая красного. Стоимость белого китайского чая Ан-Си составляет около 160 000$.

Чёрный чай Дарджилинг стоимостью 18 000$ поднялся на мировую аренду из Индии. Вернее, он спустился на неё с самих Гималаев. Именно там, на единственной плантации в мире, выращивают и собирают этот уникальный по своим характеристикам дорогой чай.

Цзюнь-Шань Инь-Чжэнь, секретный жёлтый чай из Китая, стоит примерно 8 000$/кг. Некогда за попытку вывезти «Серебряные иглы гор» за пределы Китая можно было поплатиться жизнью.

Легендарный японский чай Сенча или Tea Forte продаётся на мировом чайном рынке по цене 6 200$. Уникальные «паучьи лапки» – ничто иное, как пропаренные (а не традиционно прожаренные), а затем вручную скрученные чайные листы.

Китайская «Богиня милосердия» или иначе Те Гуанинь оценивается в 1 700$ за 1000 грамм. Находящийся на границе чёрных и зелёных чаёв, напиток способствует выработке огромного количества гормона радости. Бонусом идёт сильный жиросжигающий эффект чая.

Белый китайский чай Байча стоит 1 200$/кг. Растущий вблизи городка Аньцзи, он производится только из первых раскрывшихся листов чайного куста.

Китайский Пу Пу Пуэр стоимостью примерно 800$ за килограмм. Необычные свойства этому чаю придаёт включение в его состав помёта насекомых, питающихся чайными листьями.

Цветочный Тинча (Tienchi), 1000 грамм которого оценивается в 170$. Стоимость невелика, но уникальность его никто не оспорит.

Tienchi – это не листья или цветки какого-либо сорта камелии. Это ничто иное, как разновидность женьшеня, произрастающая в провинции Юньнань. Цветки женьшеня, из которого и составляется указанный чай, дарят напитку необычный мятный вкус.

Происхождение Да Хун Пао

Существует несколько легенд, раскрывающих происхождение самого дорогого в мире чая. Первая из них гласит, что напиток этот получил своё признание и известность после того, как спас страдающую от неизвестного недуга мать императора династии Мин. Женщина угасала не по дням, а по часам, никакое лечение не помогало.

Прибывший к императорскому двору купец предложил знатной особе испробовать необычный чайный настой. Буквально с первой чашки терпкого чая началась история удивительного исцеления больной.

Да Хун Пао тут же приобрёл статус эликсира здоровья, за который люди были готовы отдавать любые деньги.

Вторая легенда рассказывает о некоем студенте, которому по дороге на экзамен в Пекин стало плохо.

После, предположительно, теплового удара ему помог восстановиться преподнесённый одним из монахов близлежащей обители Тянь Синь Сы чай.

Напиток был изготовлен из чайных листьев, собранных на крутых Уишаньских утёсах.

Отлично сдавший экзамены и получивший чиновничий сан студент преподнёс монахам свою расшитую драконами мантию красного цвета.

Монахи же накрыли ей те самые кусты, подарившие целебный чай. С тех пор чай начал именоваться Да Хун Пао («Большой красный халат») и приобрёл огромную популярность по всему Китаю.

История эта имеет документальное подтверждение. Запись о чудесном излечении студента при помощи чая внесена в книгу Тянь Синь Сы в 1385 году.

С 1685 году миру доступна «Песнь уишаньского монаха», труд некоего монаха Ши Чао Цюань, который подробно описал процесс производства и заваривания удивительного чая, которому через несколько веков было суждено стать самым дорогим в мире.

Феномен чайной лихорадки

Некогда за килограмм этих чайных листьев люди отдавали два десятка здоровых буйволов.

В 1998 году уникальный лот «Да Хун Пао с материнских кустов» весом 20 грамм был мгновенно куплен за 19 000$ США.

К 2005 году стоимость сырья, по объёму равного 4 чайным ложкам, составляла 25 000$. Ровно за неделю до этого цена на сырьё была на 1 000$ меньше, но желающих обладать уникальным напитком это нисколько не смутило. Напротив, интерес к необычному лоту был подогрет по максимуму. На мировых просторах случилось то, что впоследствии назовут «чайной лихорадкой» При этом настоящего Да Хун Пао, собираемого с шести оставшихся материнских чайных кустов за сезон набиралось всего около 400 гр. На всех гурманов этого объёма урожая бы не хватило в любом случае. Поэтому ажиотаж вокруг аукционов по продаже чая традиционно зашкаливал. Спрос на продукт был огромным. Предложение же с годами не увеличивалось, что закономерно приводило к резкому росту цены на чай-эликсир.

Да Хун Пао как ТМ

Так было на чайном рынке Китая буквально до 2006 года. Тогда стал действовать официальный запрет на экспорт исконного сырья Да Хун Пао. Никакой альтернативы ценителям самого дорогого китайского чая предложено не было, а потому вся чайная индустрия оказалась под ударом. Вслед за ней обрушение грозило и туристической отрасли провинций. Чтобы разрешить ситуацию было принято гос. решение о создании торговой марки «Да Хун Пао». Она объединила все улуны, собираемые в пределах уезда Уишань (на утёсах, в предгорье Уишаня и даже на окружающих его долинах) и приготовленные с соблюдением уникальной технологии. Такая мера помогла спасти экономику страны и заметно уменьшила стоимость столь желанного чая-легенды. При этом в большинстве случаев чаеманам приходится иметь дело не с дорогими моносортами, а с грамотно составленными чайными сортовыми купажами. Стоимость их варьируется в пределах нескольких сотен долларов за килограмм и напрямую зависит от высоты расположения чайной плантации. Надзорные органы Китая строго следят за качеством нынешнего Да Хун Пао. Он обладает потрясающим вкусом, отголосками той самой «утёсной мелодии», которую описывали счастливчики, испытавшие счастье попробовать тот самый «Большой красный халат».

Как попробовать Да Хун Пао?

Испить исконного Да Хун Пао обычным смертным, не приближенным к императорскому двору, не получится. А вот попробовать невероятно вкусный и ароматный купажированный улун, оказывающий благотворный эффект на организм человека, вполне возможно. Стоимость его высока, но вполне реальна. Как найти настоящий Да Хун Пао в Казахстане? Приобрести Да Хун Пао можно через чайные офлайн-точки и через проверенные интернет-ресурсы. Покупая чай непосредственно в магазине, можно и нужно трогать, осматривать, нюхать чайные листы. Заказывая улун через сайты, заранее поищите информацию о проверенных поставщиках и продавцах, почитайте оставленные их клиентами отзывы о качестве товара.

Заключение

Истинный Да Хун Пао, самый дорогой сорт чая в мире, навсегда останется чайной легендой. Он будет служить эталоном качества и удивительных целебных качеств чайного настоя. Выпускаемые же под одноимённой торговой маркой улуны позволяют без гигантских трат приобщиться к уникальной китайской чайной традиции, подарить себе опыт дегустации элитного китайского напитка, почувствовать на себе его лечебное действие.