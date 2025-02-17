Шестилетний малыш скончался в семье, которая не признает медицину

В Санкт-Петербурге ребенок умер в семье, отрицающей медицину. Его ни разу не водили к врачам и пытались лечить с помощью настоя из тмина, мяты, крапивы и кориандра, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на BAZA.

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Уточняется, что первый приступ у шестилетнего малыша случился еще месяц назад. 13 января мальчик ехал с родителями в электричке, как вдруг у него сильно заболело в груди. У мальчика начались судороги, и он потерял сознание. Спустя два дня приступ повторился. Чтобы помочь ребёнку, родители открыли окно, массировали ему руки и поили настоем из трав. Как рассказал отец мальчика следователям, к врачам они обращаться не стали, так как он отрицает медицину: несколько лет назад врачи не смогли спасти его маму от онкологии, и он полностью перестал им доверять. Из-за этого родители ни разу не водили ребёнка к врачам, а также не ставили ни на какие учеты.

15 февраля мальчику опять стало плохо. У него опять сильно заболело в груди. У мальчика стали закрываться глаза, и родители положили его на кровать. Вскоре ребенок перестал дышать. Уже тогда отец принял решение вызвать скорую, но было поздно: медики лишь констатировали смерть. Причина смерти выясняется.