Илон Маск анонсировал самый умный ИИ на Земле

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал запуск нового "самого умного ИИ на Земле" Grok 3. Об этом он написал на своей странице в собственной соцсети X, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Flowfeed .

Иллюстративное фото: Pixabay

По словам Маска, живая демонстрация ИИ состоится во вторник, 18 февраля в 20:00 по тихоокеанскому времени (9:00 по времени Астаны).

Многие надеются, что после демонстрации сразу же последует публичный доступ к модели.

Маск также добавил, что Grok 3 "самый умный ИИ на Земле". Летом 2024 года предприниматель упоминал, что xAI может быть полезен для развития беспилотного вождения и создания нового центра обработки данных, а также возможной интеграции чат-бота с программным обеспечением Tesla.

Интересно, что на площадке предсказаний Manifold ставочники оценивают в 70% вероятность того, что Grok 3 не окажется самым умным ИИ. Стоит отметить, что точные критерии оценки отсутствуют, и оценка проводится автором вопроса, которым является Zvi Mowshowitz. Также, в сравнении не участвуют reasoning-модели.