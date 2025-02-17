Смартфоны скоро станут не нужны: страшное предсказание от Цукерберга

Основатель Facebook (ныне – Meta) Марк Цукерберг сделал смелое заявление о том, что в ближайшие десятилетия смартфоны станут таким же анахронизмом, как кнопочные телефоны или видеокассеты, передает Liter.kz .

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Согласно прогнозам Марка Цукерберга, эпоха смартфонов может вскоре подойти к концу. Он предсказывает, что менее чем через 10 лет смарт-очки полностью заменят смартфоны и станут основным способом доступа людей к цифровой информации. Если его прогноз сбудется, то наше взаимодействие с технологиями изменится раз и навсегда.

Oxu.az пишет, что усталость от бесконечного времяпрепровождения перед экранами, нескончаемый поток уведомлений и зависимость от портативных гаджетов становятся всё более раздражающими факторами. На этом фоне идея перехода на технологии дополненной реальности, не требующие постоянного использования рук, выглядит весьма привлекательно.

По мнению экспертов в области технологий, следующая волна инноваций будет направлена не на усовершенствование смартфонов, а на их полное замещение. Марк Цукерберг представляет мир, в котором люди смогут взаимодействовать с цифровым контентом, не доставая устройство из кармана. Вместо этого вся необходимая информация будет безупречно отображаться с помощью смарт-очков.