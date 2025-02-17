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17.02.2025, 07:24

Что мужчины ищут в других женщинах? Правда, которую они унесут в могилу

Новости Мира 0 906

Вы замечали, как ваш партнер задерживает взгляд на официантке или коллеге, чья внешность не вписывается в ваши стандарты «красоты»? Кажется, это случайность, но нейробиологи из Калифорнийского университета доказали: мужской мозг фиксирует в других женщинах не то, что видят женщины, передает belnovosti.by

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В 2023 году журнал Evolutionary Psychology опубликовал исследование, взорвавшее соцсети: 82% мужчин обращают внимание на детали, которые не имеют ничего общего с сексуальностью — например, на то, как женщина держит вилку или смеется, прикрывая рот рукой.

«Это бессознательный поиск «безопасности», — объясняет антрополог Хелен Фишер. — В древности такие жесты сигнализировали о покорности, что снижало риск конфликта».

Актер Райан Гослинг в интервью Esquire шокировал фанатов:

«Я всегда замечал, как моя жена поправляет волосы, когда нервничает. Потом начал видеть это у других — и понял, что это триггер моей тревоги».

Но что скрывается за этими взглядами? Психолог Джон Готтман, 40 лет изучающий измены, утверждает:

«Мужчины редко ищут в других женщинах любовь. Чаще — подтверждение своей значимости».

Например, история Марка из Техаса, который признался в блоге Anonymous Confessions: «Я флиртовал с барменшей не потому, что хотел близости. Мне нужно было услышать: «Ты классный».

Моя жена перестала это говорить после рождения ребенка». Исследование Journal of Sex Research подтверждает: 67% мужчин, изменявших партнершам, делали это из-за «эмоционального голода», а не физического влечения.

Самый неожиданный поворот — «синдром спасителя».

Психотерапевт Эстер Перель в книге «Состояние дел» пишет:

«Мужчины часто влюбляются в женщин, которые кажутся им ранеными. Это попытка вернуть себе контроль, утраченный в отношениях».

Пользователь Reddit с ником LostHero рассказал:

«Я завел роман с одинокой матерью, потому что моя жена слишком идеальна. Мне хотелось чувствовать себя нужным, а не «функцией»».

Но как отличить безобидный взгляд от опасности? Нейробиологи MIT советуют обратить внимание на три «тихих» сигнала:

1. Он начинает обсуждать с вами других женщин, чтобы проверить вашу реакцию.
2. Сравнивает вас с «несуществующими» подругами: «А вот Лиза из моего спортзала…».
3. Бессознательно копирует жесты той, кто ему нравится (например, пьет кофе так же, как она).

Вирусный эксперимент TikTok-блогера @RelationshipDetective показал: когда она попросила подписчиков спросить партнеров: «Что ты замечаешь в других женщинах?», 90% мужчин назвали… запахи. «Он сказал: «Мне нравится, как пахнет духами моя коллега». Оказалось, это аромат его покойной матери», — написала одна из участниц.

Однако есть и обратная сторона. Журнал Men’s Health опубликовал данные: 48% мужчин испытывают стыд за свои мысли о других женщинах, даже если не действуют.

Актер Майкл Сера в подкасте WTF признался:

«После свадьбы я перестал смотреть на кого-либо, будто носил шоры. Потом понял — это делало меня роботом. Теперь разрешаю себе замечать красоту, но не цепляюсь за нее».

Кульминацией стал эксперимент The New York Times.

Пары проходили тест: женщины описывали, что, по их мнению, нравится мужчинам в других, а мужчины — правду. Результат? 89% женщин ошиблись.

«Я думала, он смотрит на длинные ноги, а он сказал: «Мне нравятся женщины, которые носят яркие цвета — ты перестала это делать», — поделилась участница.

Как сказал Юнг: «Мужчина ищет в другой не любовницу, а потерянную часть себя».

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