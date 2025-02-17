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17.02.2025, 07:34

Представители США, России и Украины прибыли в Саудовскую Аравию

Новости Мира 0 755

Делегация США в воскресенье, 16 февраля, отправилась в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями России, есть надежда на хороший прогресс. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вид на столицу Саудовской Аравии. ©️ depositphotos.com
Вид на столицу Саудовской Аравии. ©️ depositphotos.com

"Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента, надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины", - сказал Уиткофф.

Он заявил, что не согласен с тезисом о том, что Украина не участвует в переговорах.

"Я считаю, Украина - часть переговоров", - сказал Уиткофф, напомнив, что Трамп звонил Владимиру Зеленскому.

В воскресенье, 16 февраля, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила в своем Facebook, что правительственная делегация Украины начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит Владимира Зеленского в королевство.

"Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей. <...> В последующие дни проведем десятки встреч, чтобы подготовить визит <...> Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении.

По ее словам, украинская делегация обсуждала инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты.

14 февраля Зеленский сообщил, что в ближайшие дни посетит Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию. В воскресенье, 16 февраля, украинский президент с женой прибыл в ОАЭ.

По информации газеты "Коммерсант", переговоры России и США по Украине пройдут во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде. Издание выяснило, что США будут представлять глава Госдепартамента Марк Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Тем временем, сообщает газета Washington Post, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.

"Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии", - пишет издание.

В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что украинская сторона не будет присутствовать на переговорах.

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