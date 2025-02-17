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17.02.2025, 08:08

Android будет блокировать ряд функций во время телефонных звонков

Новости Мира 0 1 216

Система Android 16 Beta 2 включает в себя важные новшества по борьбе с мошенничеством, передает Liter.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По данным Anti-Malware, в обновленной версии были обнаружены функции блокировки потенциально опасных изменений настроек во время телефонных разговоров. Это нововведение направлено на предотвращение установки вредоносного ПО с доступом к специальным возможностям, так как злоумышленники нередко убеждают жертв загрузить вредоносные приложения и разрешить им доступ к этому разделу в настройках. В Google надеются, что новая защита поможет снизить вероятность успешных атак.

Хотя сторонние загрузки в Android по умолчанию отключены, мошенники могут объяснить, как обойти это ограничение, и убедить жертву выполнить их инструкции. Однако, если на устройстве включен режим Advanced Protection, данная уловка не сработает.

Для случаев, когда загрузка из сторонних источников активирована или программа доступна на Google Play, в Android 16 предусмотрена блокировка потенциально опасных разрешений, таких как доступ к специальным возможностям.

Разработчики считают, что этот дополнительный уровень защиты затруднит действия мошенников, чьи схемы становятся все более убедительными благодаря ИИ. Защитные ограничения должны заставить пользователей дважды задуматься перед тем, как следовать инструкциям незнакомцев.

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