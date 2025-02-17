США могут резко объявить часть долларов недействительными

Об этом предупредил российский трейдер, эксперт по финансовым рынкам Степан Демура. Какие доллары могут быть объявлены недействительными, он рассказал в эфире YouTube-канала «Миронов Де-Факто». Заявление эксперта приводит ИА DEITA.RU , передает belnovosti.by

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В эфире YouTube-канала «Миронов Де-Факто», специалист объяснил, что в какой-то момент американское руководство может заявить, что не несёт ответственности за все доллары, которые используются за пределами страны, в том числе и в России, ссылаясь на невозможность подтвердить их происхождение и их «чистоту».

Таким образом, власти США могут фактически признать часть долларов недействительными, объясняя это тем, что такие деньги могут принадлежать или когда-то принадлежали тем, кто «нарушал демократические принципы».

«С учётом того, что они уже сделали с, так называемым, международным правом и правом собственности, теперь они могут пойти на всё, что угодно», — заключил Демура.