В России начнут использовать биометрию для посадки на поезд

Российское правительство разрешило использовать биометрию для посадки на поезд при условии, что у перевозчика есть технические условия. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко , сообщает ТАСС ,

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Уточняется, что постановление уже утверждено, нововведение начнут тестировать в 2025 году. При этом остальные способы посадки на поезд продолжат действовать.

Ранее в московских аэропортах стартовал эксперимент — всех иностранных граждан, въезжающих в Россию и выезжающих из страны, обязали сдавать биометрические данные. Теперь иностранцы должны будут предоставлять фотографию лица и отпечатки пальцев.