18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.75
523.09
5.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.02.2025, 15:19

Французский хирург насиловал детей под наркозом, пострадали 299 человек

Новости Мира 0 1 111

Во Франции перед судом предстанет обвиняемый по делу о насилии над детьми. Об этом сообщает The Independent, передает Газета.Ru

Фото: Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

По данным издания, 74-летний хирург по имени Жоэль Ле Скуарнек в течение тридцати лет насиловал своих маленьких пациентов. В 2005 году его привлекли к ответственности за хранение материалов неподобающего содержания с детьми. Однако уже в 2006 году он получил место в больнице и продолжил работать с детьми.

В 2017 году врач изнасиловал шестилетнего соседского мальчика и еще троих детей, после чего получил срок 15 лет. Правоохранители продолжили расследование и выяснили, что от действий хирурга пострадали 299 человек. Многие из них были детьми, мужчина насиловал часть из них, пока они были под наркозом.

Так, в 2007 году после операции хирург убедил семью десятилетнего мальчика в необходимости оставить его в больнице на ночь. В своем дневнике Ле Скуарнек описал, что в эту ночь приставал к ребенку.

Как рассказали прокуроры, Ле Скуарнек признался во многих преступлениях в отношении детей. Адвокаты от комментариев отказались.

Медика будут судить 24 февраля. По данным издания, это дело стало самым масштабным делом о насилии над детьми по количеству пострадавших за всю историю Франции.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...