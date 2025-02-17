Метафора гибкости или полезная штука? Почему успешные люди носят с собой обычную скрепку

Самые состоятельные люди планеты завели привычку носить с собой скрепку. Это никак не связано с суевериями или коллекционированием. В кармане Анны Винтур, Илона Маска и других успешных персон, вероятно, можно найти обычную скрепку, передает hibiny.ru

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Нейробиолог Дэвид Иглман в книге The Runaway Species отметил, что скрепка является метафорой гибкости. Она служит напоминанием о том, что нужно искать необычные решения.

«Скрепка спасала на переговорах. Однажды я собрал ей разбитый экран ноутбука перед презентацией», — говорил основатель LinkedIn Рид Хоффман.

Психолог Анджела Дакворт в ходе эксперимента выяснила, что люди со скрепкой в кармане на 20% чаще других могли найти нестандартное решение задачи.

«Это физическое воплощение установки „нет невозможного“», — констатировала Дакворт.

Впрочем, у скрепки есть и более практическая сторона. С ее помощью можно быстро открыть лоток для SIM-карты или замок. Из скрепки можно сделать приспособление для фиксации проводов.

Отметим, в Японии бизнесмены носят с собой скрепки определенных цветов. Красные скрепки указывают на срочность, а синие — на стратегию.