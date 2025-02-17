«Наш любимый спит». Пролежни, тромбы, атрофия мышц. Врачи считают, что мозг Тиграна Кеосаяна мертв?

В последнее время в средствах массовой информации всё чаще мелькает тревожная информация о режиссере Тигране Кеосаяне. Он находится в коме уже 50 дней. Врачи борются за его жизнь, но в сеть просочилась информация о том, что мозг Тиграна давно мертв – только тело, благодаря аппаратам, продолжает функционировать. Что же с ним на самом деле происходит сейчас? Мы выяснили, передает dzen.ru

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Это было 31 декабря – преддверие Нового года. Пока страна готовилась встретить праздник, режиссёр схватился за сердце: внезапная боль в груди. Но не неожиданная. С ним такое случалось и ранее: трижды сердце давало сбои, не справившись с нагрузкой, и вот опять.

Жена режиссера Маргарита Симоньян рассказала, что сначала у мужа поднялось давление, а потом сердце остановилось. Прошло несколько критических минут, прежде чем врачам удалось стабилизировать состояние пациента и вновь «запустить» сердце.

То есть Тигран перенес клиническую смерть. Врач-реаниматолог Борис Теплых объяснил, что каждая секунда, которую мозг провел без кислорода, оказывает на него негативное влияние. Даже четырёхминутная гипоксия способна в разы уменьшить вероятность восстановления.

Пока неизвестно точно, сколько времени мозг режиссера провел без кислорода, а это решающий фактор. Поклонники опасаются, что этого раза Кеосаян может не пережить.

Ранее он не единожды оказывался на пороге смерти. В 2008 году его экстренно госпитализировали – установили стент. Через два года у Тиграна был инфаркт миокарда. Третий инфаркт его настиг в 2022 году. После выхода из больницы Кеосаян дал интервью, в котором откровенно признался:

«Сердце у меня давным-давно больное».

Несмотря на это, Тигран продолжал активно работать: снимал фильмы, вел передачи, участвовал в политических дискуссиях. На саммите БРИКС в октябре прошлого года состоялось его последнее публичное выступление. В своей речи он коснулся темы краха доллара как инструмента геополитики, а через два месяца Кеосаян сам оказался между жизнью и смертью.

Кардиолог Андрей Кондрахин говорит, что сердце Тиграна напоминает «швейцарский сыр» с множеством отверстий. Это если простыми словами для тех, кто не разбирается в медицине.

Пока что состояние режиссера остаётся крайне тяжёлым: он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких, получает лекарства для поддержания работы сердца. Его мозг демонстрирует крайне слабую активность.

Врач-невролог Александр Евдокимов отметил, что каждый день, проведённый в коме, — это не просто ожидание. Время играет против режиссера, потому что дни и часы в коме сказываются на общем состоянии организма: атрофируются мышцы, появляются пролежни, увеличивается риск образования тромбов.

Если случится чудо и Тигран вернется в сознание, минуты для мозга без воздуха и дни на больничной койке могут негативно сказаться на нем.

Как? Единого мнения среди медиков пока что нет. Кардиолог Андрей Кондрахин уверен, что Тигран – настоящий боец, который уже перенес три инфаркта. И он, безусловно, справится с новым вызовом. Анестезиолог Андрей Бутров наоборот считает, что диагноз «клиническая смерть» означает смерть мозга. Это значит, что шансов на восстановление практически нет.

Ему вторит безжалостная статистика, которая уверяет, что после полутора месяцев комы лишь у 7% пациентов сохраняются функции мозга, а полное восстановление возможно менее чем у 5% людей.

Однако в истории известны случаи, когда происходило чудо. В любом случае, семья режиссера верит в чудо. Маргарита Симоньян в интервью заверила, что смотрит в будущее с оптимизмом. Её Telegram-канал, который раньше был посвящён политическим событиям, теперь превратился в хронику надежды и борьбы за жизнь близкого человека.

19 января Маргарита сообщила, что состояние Тиграна не изменилось, но и ухудшений не наблюдается.

«Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждём. И будем ждать столько, сколько понадобится».