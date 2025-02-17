USAID вкладывало деньги в организацию переезда жителей Средней Азии в Россию для дестабилизации обстановки в стране, передает hibiny.ru

Фото: abcnews.go.com

Агентство по международному развитию США USAID попало под подозрения в организации массовой миграции жителей Средней Азии в Россию.

Стало известно о финансировании организацией сайта для киргизов, на котором велась пропаганда переезда жителей этой страны в Россию. Посетители, как пишет «Царьград», даже получали инструкции, как лучше всего действовать.

Не исключено, что параллельно с этим USAID также занималось спонсированием различных промигрантских сил, речь может даже идти о целых диаспорах. Все это было нужно для того, чтобы дестабилизировать обстановку в России, говорится в материале издания.

О заинтересованности Запада в этом процессе высказался депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Иностранные спецслужбы взяли в оборот миграционный вопрос, промывают мозги, накачивая русофобскими настроениями, тех, кто приезжает в Россию на заработки. Все это раскачивается специально, чтобы дестабилизировать ситуацию», — предупредил парламентарий.

Справка: USAID, деятельность которого недавно была заморожена в США, перечисляло деньги на содержание более 7 тысяч СМИ, 6200 журналистов и 300 медийных НКО в разных уголках планеты. Организация была создана в 1961 году, когда у власти в Америке находился Джон Кеннеди.

О запуске процесса прекращения деятельности USAID стало известно в феврале 2025 года. Вскоре после этого американский миллиардер Илон Маск, являющийся сторонником президента Штатов Дональда Трампа, подтвердил ликвидацию ведомства и раскрыл, что оно среди прочего занималось финансированием сети лабораторий по разработке биологического оружия.