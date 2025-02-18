Илон Маск призвал американцев доносить на министерства и NASA

Недавно созданный департамент США по государственной эффективности (DOGE) Илона Маска призвал жителей страны сообщать о мошенничестве, растратах и злоупотреблениях в ведомствах и космическом агентстве, сообщает Zakon.kz.

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17 февраля DOGE запустил в соцсети Х аккаунты, касающиеся аудита ведомств и просит граждан сообщать о нарушениях. Более 30 аккаунтов посвящены проверкам отдельных структур: Пентагона, минфина, NASA и других.

К примеру, DOGE NASA призывает граждан делиться информацией о "мошенничестве, растратах и злоупотреблениях" в космическом агентстве.

Маск тем временем руководит коммерческой Space X, которая осуществляет множество пусков по контрактам с правительством США. Кроме того, Илон Маск призывает провести аудит золотых запасов США в Форт-Ноксе, чтобы убедиться, что они вообще там есть.

"Это золото – собственность американского народа. Я очень надеюсь, что оно все еще там!" – написал он на своей странице в Х.

Инициатива бизнесмена была озвучена на фоне новостей о том, что в банке Англии не оказалось достаточно золота, чтобы вернуть клиентам сданный на хранение драгоценный металл.

Днями ранее департамент Илона Маска выявил огромные суммы, запланированные администрацией Джо Байдена на сомнительные расходы по всему миру. После обнаружения все они были приостановлены.