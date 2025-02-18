18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.75
523.09
5.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.02.2025, 08:41

Илон Маск призвал американцев доносить на министерства и NASA

Новости Мира 0 710

Недавно созданный департамент США по государственной эффективности (DOGE) Илона Маска призвал жителей страны сообщать о мошенничестве, растратах и злоупотреблениях в ведомствах и космическом агентстве, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

17 февраля DOGE запустил в соцсети Х аккаунты, касающиеся аудита ведомств и просит граждан сообщать о нарушениях. Более 30 аккаунтов посвящены проверкам отдельных структур: Пентагона, минфина, NASA и других.

К примеру, DOGE NASA призывает граждан делиться информацией о "мошенничестве, растратах и злоупотреблениях" в космическом агентстве.

Маск тем временем руководит коммерческой Space X, которая осуществляет множество пусков по контрактам с правительством США. Кроме того, Илон Маск призывает провести аудит золотых запасов США в Форт-Ноксе, чтобы убедиться, что они вообще там есть.

"Это золото – собственность американского народа. Я очень надеюсь, что оно все еще там!" – написал он на своей странице в Х.

Инициатива бизнесмена была озвучена на фоне новостей о том, что в банке Англии не оказалось достаточно золота, чтобы вернуть клиентам сданный на хранение драгоценный металл.

Днями ранее департамент Илона Маска выявил огромные суммы, запланированные администрацией Джо Байдена на сомнительные расходы по всему миру. После обнаружения все они были приостановлены.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...