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18.02.2025, 09:41

Уборщица из китайского роддома усыновила 38 брошенных детей

Новости Мира 0 695

Власти Китая решили оценить вклад 88-летней жительницы страны Танг Цайин в спасение брошенных детей. Работавшая уборщицей в роддоме китаянка за два десятка лет усыновила 38 малышей, которые оказались не нужны своим родителям, передает hibiny.ru

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Первое усыновление было оформлено в 1982 году. Сердце 46-летней матери пятерых детей дрогнуло, когда она увидела брошенную рядом с железнодорожными путями в городе Синью девочку.

Затем Танг Цайин продолжила демонстрировать чудеса человечности, беря на воспитание брошенных малышей, которых находила возле больницы или в мусорных контейнерах. Делала она это даже несмотря на то, что семья не могла похвастаться большими доходами.

Изначально все это могло даже стоить китаянке брака, поскольку супруг был не в восторге от того, что детей в доме становилось все больше. Но со временем он проникся пониманием к делу всей жизни Танг Цайин и даже смог полюбить приемных сыновей и дочерей.

Женщина же на протяжении всех этих лет получала удовольствие, приходя домой и садясь со своей большой семьей за стол. Дети давно выросли, сейчас они по возможности навещают свою пожилую спасительницу.

Китаянку, которая помогла встать на ноги 38 оставшимся без родителей малышам, решили наградить власти Китая. В 2024 году она стала настоящим национальным героем, сообщает «КП» со ссылкой на SCMP.

Ей решено было вручить награду «Национальная модель нравственности», которую присваивают за моральные достижения.

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