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18.02.2025, 10:23

Торгуют водкой и донатят ВСУ: стало известно, чем занимаются внучки экс-президента СССР Горбачева

Новости Мира 0 2 243

Стало известно, как живут и чем занимаются внучки экс-президента СССР Михаила Горбачева. По данным тг-канала SHOT, наследницы политика покинули Россию еще в 2010-х годах, передает hibiny.ru

Фото: тг-канал SHOT
Фото: тг-канал SHOT

Ксения Горбачева и Анастасия Вирганская получили высшее образование в МГИМО. У них была элитная недвижимость на Рублевке.

После отъезда из РФ они обосновались в Германии, где также стали хозяйками дорогого жилья. Интересно и то, какой путь для себя выбрали Горбачева и Вирганская.

Фото: тг-канал SHOT

Фото: тг-канал SHOT 

SHOT отмечает, что 45-летняя Горбачева, занимающаяся развитием магазина коллекционных вин, решила еще и продавать водку под маркой «Зеленский». Вырученные средства отправляются на помощь украинской армии.

Ее младшая сестра к этой схеме, по данным источника SHOT, отношения не имеет. Но и у нее может быть «рыльце в пушку».

В посте говорится, что мужем 37-летней Вирганской является музыкант берлинской музыкальной группы Abanamat Дмитрий Зангиев. Коллектив ранее выпустил песню под названием Stop War in Ukraine. Есть предположения, что заработанные после этого деньги тоже могли направляться на помощь ВСУ.

Справка: Единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев занимал этот пост с марта 1990 по декабрь 1991 года, до этого он являлся Генеральным секретарем ЦК КПСС. Его правление отмечено стремлением к демократизации всех процессов в стране. Также Горбачев внес большой вклад в окончание холодной войны. Из жизни бывший советский политик ушел в 2022 году.

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