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18.02.2025, 12:07

Ученые доказали: собаки видят призраков! Вот 7 пугающих фактов

Новости Мира 0 486

Ваш пес лает в пустоту или преследует невидимую цель? Исследователи из Стэнфордского университета выдвинули сенсационную гипотезу: собаки могут улавливать изменения в электромагнитных полях, которые человек не ощущает, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

«Это объясняет, почему они реагируют на приближение грозы или землетрясения», — говорит геофизик Майкл Хесс.

Но как это связано с потусторонним? В культурах многих народов собаки считаются проводниками между мирами.

Например, в Мексике верят, что ксолоитцкуинтли сопровождают души умерших. Современные случаи тоже удивляют: хозяйка лабрадора Анна из Воронежа рассказала, что ее пес каждый вечер лаял на угол комнаты, где позже нашли старую фотографию прежней владелицы дома.

Ученые пока скептичны. Доктор Джеймс Серпелл из Кембриджа утверждает:

«Собаки реагируют на инфразвук (ниже 20 Гц), который может исходить от техники или природных явлений».

Однако даже скептики признают: некоторые случаи остаются необъяснимыми. Например, в 2019 году пес по кличке Бакс из Огайо три дня выл у шкафа, где позже нашли замурованную кошку, выжившую без еды и воды.

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