Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. Об этом сообщают российские СМИ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Осторожно, новости".

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Российскую делегацию возглавляет глава российского МИДа Сергей Лавров, американскую - госсекретарь США Марко Рубио.

На повестке дня - улучшение двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, а также урегулирование военного конфликта в Украине.

Сегодня в Турции должна состояться встреча Эрдогана и Зеленского для обсуждения урегулирование войны в Украине.