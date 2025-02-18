WhatsApp ввел новые функции

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp не стоят на месте и продолжают его совершенствовать, сообщает Zakon.kz.
Первая новая функция приложения касается уведомлений. WhatsApp предоставил возможность либо сбрасывать счетчик значков уведомлений каждый раз при открытии приложения, либо оставлять его неизменным.
Это означает, что если у пользователя есть пять непрочитанных сообщений, значок будет отображать число 5. А если пользователь открывает WhatsApp, не прочитав ни одного из этих сообщений, значок все равно исчезнет при закрытии приложения. Это происходит потому, что значок теперь будет подсчитывать только новые сообщения, полученные с момента последнего открытия WhatsApp. По сути, эта функция гарантирует, что пользователи будут оповещены через значок приложения только о новых непрочитанных сообщениях, а не о старых, которые уже были подтверждены, пишет Wabetainfo.
Фото: wabetainfo
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