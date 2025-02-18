18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.75
523.09
5.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.02.2025, 14:36

WhatsApp ввел новые функции

Новости Мира 0 472

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp не стоят на месте и продолжают его совершенствовать, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Первая новая функция приложения касается уведомлений. WhatsApp предоставил возможность либо сбрасывать счетчик значков уведомлений каждый раз при открытии приложения, либо оставлять его неизменным.

Это означает, что если у пользователя есть пять непрочитанных сообщений, значок будет отображать число 5. А если пользователь открывает WhatsApp, не прочитав ни одного из этих сообщений, значок все равно исчезнет при закрытии приложения. Это происходит потому, что значок теперь будет подсчитывать только новые сообщения, полученные с момента последнего открытия WhatsApp. По сути, эта функция гарантирует, что пользователи будут оповещены через значок приложения только о новых непрочитанных сообщениях, а не о старых, которые уже были подтверждены, пишет Wabetainfo.

Фото: wabetainfo

А для тех, кто предпочитает отслеживать все непрочитанные сообщения, WhatsApp предлагает возможность сохранять счетчик значков активным даже после открытия приложения. Пользователям, которые хотят, чтобы значок сохранялся до тех пор, пока не будет открыто каждое непрочитанное сообщение, просто нужно оставить эту новую опцию отключенной. Это обновление особенно полезно для тех, которые получают большой объем сообщений и хочет более эффективно управлять уведомлениями.
 
Еще одна функция в WhatsApp появилась на вкладке "Чаты". Она позволяет пользователям отмечать все разговоры как прочитанные одним действием. Это поможет пользователям быстро очищать уведомления, не открывая каждый чат по отдельности.
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...