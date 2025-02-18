WhatsApp ввел новые функции

А для тех, кто предпочитает отслеживать все непрочитанные сообщения, WhatsApp предлагает возможность сохранять счетчик значков активным даже после открытия приложения. Пользователям, которые хотят, чтобы значок сохранялся до тех пор, пока не будет открыто каждое непрочитанное сообщение, просто нужно оставить эту новую опцию отключенной. Это обновление особенно полезно для тех, которые получают большой объем сообщений и хочет более эффективно управлять уведомлениями.

Еще одна функция в WhatsApp появилась на вкладке "Чаты". Она позволяет пользователям отмечать все разговоры как прочитанные одним действием. Это поможет пользователям быстро очищать уведомления, не открывая каждый чат по отдельности.