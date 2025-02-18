Родовая память: могут ли потомки «расплачиваться» за грехи предков

Фото: thesun.co.uk

В последнее время в моду вошло движение по возвращению людей к народным корням, основывающееся на существовании родовой памяти. С помощью матриц судьбы различные специалисты в этой области предлагают узнать человеку, кем он был в прошлой жизни.

Якобы это помогает объяснить многое из того, что происходит в настоящем, а также как-то попытаться изменить будущее. Но существует ли на самом деле родовая память или это всего лишь попытки предприимчивых аферистов заработать на населении.

Ответ на этот вопрос попытались дать ученые, которые провели эксперимент на мышах. В 2013 году изданием nature.com были опубликованы результаты работы, проделанной Керри Ресслером и Брайаном Диасом.

В ходе опыта исследователи приучили самцов мышей бояться запаха черемухи. Сделали они это с помощью стимуляции рецепторов небольшими ударами тока. Через некоторое время грызуны привыкли, что запах черемухи неизбежно приводит к физическим страданиям, а потому стали избегать его.

Эксперимент был продолжен на потомстве мышей. К ним никакой ток не применялся, но животные все равно старались держаться от черемухи подальше. Ученые отметили, что каким-то образом условные рефлексы передаются следующим поколениям, причем не только детям, но и внукам, что и подтвердило исследование.

Они предположили, что сильные эмоции могут закрепляться в ДНК. Однако за счет чего и как это происходит, науке пока выяснить не удалось.

При этом те, кто верит в матрицу судьбы и родовую память, убеждены, что этим можно объяснить даже пристрастие человека к спиртному, склонность к одиночеству и супружескую неверность, пишет портал «Русская семерка». Якобы если грешны были предки, то пороки передадутся потомству, причем на многие поколения вперед.