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18.02.2025, 22:52

Врач указала на неожиданное положительное последствие ежедневного употребления колы

Новости Мира 0 246

Регулярное употребление сладкой газированной воды может нанести серьезный вред здоровью, предупредила врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. В беседе с порталом «Страсти», тем не менее, она указала на неожиданное положительное последствие употребления колы, передает Lenta.ru

Фото: MMD Creative / Shutterstock / Fotodom
Фото: MMD Creative / Shutterstock / Fotodom

По ее словам, ежедневное употребление кока-колы может быть оправдано только в одном случае — если оно необходимо для растворения желудочных безоаров, плотных инородных тел в желудке, образующихся из непереваренных остатков пищи. Безоары могут нарушать прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту и вызывать тошноту, рвоту, боль в животе и потерю веса, уточнила врач.

Гастроэнтеролог объяснила, что угольная и фосфорная кислоты в составе напитка размягчают структуру безоара, низкий pH ускоряет и усиливает химическое расщепление комка, а газирование стимулирует моторику желудка, способствуя продвижению остатков в кишечник. «Но этот процесс должен проходить только под контролем врача и только при фитобезоарах — скоплениях растительного происхождения. Для других типов (например, трихобезоаров) требуется хирургическое вмешательство», — предупредила она.

Головчанская добавила, что ежедневное употребление колы грозит разрушением зубной эмали, может вызвать изжогу и гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), вздутие и метеоризм, обострение синдрома раздраженного кишечника. Кроме того, сладкая газировка провоцирует развитие жирового гепатоза, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза.

Врач призвала любителей этого напитка чистить зубы через 30 минут после употребления колы и ограничиваться одной-двумя его порциями (до 250 миллилитров) в неделю и по возможности заменять на газированную воду с лимоном и мятой, компоты и морсы без сахара и травяные чаи. ⠀

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, что вопреки убеждениям картофель — это не вредный продукт, а источник многих витаминов. По словам Писаревой, картофель считают неполезным из-за содержания в нем крахмала.

 

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