Президент России Владимир Путин заявил, что если акционеры Каспийского трубопроводного консорциума ( КТК ) после атаки украинских БПЛА по нефтеперекачивающей станции Кропоткинская заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода, надо поставить оборудование. Его слова приводит РИА Новости .

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После атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Путин призвал иностранных акционеров помочь в восстановлении КТК, несмотря на санкции.

«Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования, сами себе же делают», — отметил он.

Об атаке дронов на станцию КТК в Краснодарском крае сообщалось 17 февраля. Промежуточную нефтеперекачивающую станцию Кропоткинскую из-за БПЛА вывели из эксплуатации. Удар был нанесен дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.