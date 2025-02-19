"Где наши деньги?": Трамп заявил, что Украина должна объяснить, куда потратила помощь США

"Украина должна объяснить, куда делись наши деньги, либо вернуть их... Зеленский сказал, что он не знает, где половина денег, которые мы ему дали. Мы дали им, я думаю, 350 млрд долларов", - заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что Украина должна объяснить и выяснить, на что была потрачена помощь США, либо вернуть деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".
"Украина должна объяснить, куда делись наши деньги, либо вернуть их... Зеленский сказал, что он не знает, где половина денег, которые мы ему дали. Мы дали им, я думаю, 350 млрд долларов", - заявил Трамп.
Помимо этого, как пишет издание, Трамп заявил, что Россия не хотела разрушать Киев, поскольку, если бы она хотела, она бы это сделала.
Американский лидер заявил также, что войну в Украине можно было завершить без территориальных потерь "даже посредственным переговорщиком" еще несколько лет назад.
"После переговоров в Эр-Рияде новый президент потребовал выборы в Украине и заявил о рейтинге Владимира Зеленского в 4 процента. Скорее всего, он имел ввиду падение рейтинга на 4%, но оговорился", - говорится в материале.
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