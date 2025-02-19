"Где наши деньги?": Трамп заявил, что Украина должна объяснить, куда потратила помощь США

Президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что Украина должна объяснить и выяснить, на что была потрачена помощь США, либо вернуть деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на " Страна.ua ".

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"Украина должна объяснить, куда делись наши деньги, либо вернуть их... Зеленский сказал, что он не знает, где половина денег, которые мы ему дали. Мы дали им, я думаю, 350 млрд долларов", - заявил Трамп.

Помимо этого, как пишет издание, Трамп заявил, что Россия не хотела разрушать Киев, поскольку, если бы она хотела, она бы это сделала.

Американский лидер заявил также, что войну в Украине можно было завершить без территориальных потерь "даже посредственным переговорщиком" еще несколько лет назад.