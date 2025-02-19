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19.02.2025, 07:26

"Где наши деньги?": Трамп заявил, что Украина должна объяснить, куда потратила помощь США

Новости Мира 0 748

Президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что Украина должна объяснить и выяснить, на что была потрачена помощь США, либо вернуть деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com
"Украина должна объяснить, куда делись наши деньги, либо вернуть их... Зеленский сказал, что он не знает, где половина денег, которые мы ему дали. Мы дали им, я думаю, 350 млрд долларов", - заявил Трамп.

Помимо этого, как пишет издание, Трамп заявил, что Россия не хотела разрушать Киев, поскольку, если бы она хотела, она бы это сделала.

Американский лидер заявил также, что войну в Украине можно было завершить без территориальных потерь "даже посредственным переговорщиком" еще несколько лет назад.

"После переговоров в Эр-Рияде новый президент потребовал выборы в Украине и заявил о рейтинге Владимира Зеленского в 4 процента. Скорее всего, он имел ввиду падение рейтинга на 4%, но оговорился", - говорится в материале.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Доня, а денежки то ваши тю-тю. Развалив Союз, вы вызвали к жизни такую коррупцию что вам и не снилось. Осколки бывшего СССР способны как губка бесследно поглотить все деньги Западного мира , и Украина успешно с этим справляется
19.02.2025, 02:54
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