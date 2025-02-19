YouTube перестанет работать на старых смартфонах Xiaomi

Американская интернет-корпорация Google прекратила поддержку видеосервиса YouTube на мобильных устройствах, работающих на ранних версиях операционной системы Android, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels

Это решение было связано с развитием мобильных технологий. Как оказалось, поддержка устаревших версий Android ограничивает внедрение новых функций в YouTube.

Так, изменения коснулись почти двух десятков смартфонов Xiaomi, которые в свое время разошлись большими тиражами по всему миру.

Фото: xiaomitime.com

Приложение YouTube на неподдерживаемых устройствах будет предлагать использовать веб-версию сервиса.

В итоге YouTube прекратит поддерживаться на всех моделях, которые не обновились до Android 8 Oreo.

Среди них:

Xiaomi Mi 5;

Xiaomi Mi 5s;

Xiaomi Mi 5S Plus;

Xiaomi Mi Max;

Redmi 4 Redmi 4 Prime;

Redmi 4X;

Redmi Note 4;

Redmi Note 4X;

Redmi Note 5A;

Redmi Y1;

Redmi Note 5A Prime;

Redmi Y1 Lite;

Xiaomi Mi 6;

Xiaomi Mi Max 2;

Redmi 5A.

Впрочем, владельцы данных смартфонов смогут продолжить воспроизводить контент с YouTube при помощи сторонних приложений вроде NewPipe, однако некоторые возможности оригинального сервиса будут ограничены.