YouTube перестанет работать на старых смартфонах Xiaomi

Американская интернет-корпорация Google прекратила поддержку видеосервиса YouTube на мобильных устройствах, работающих на ранних версиях операционной системы Android, сообщает Zakon.kz.
Это решение было связано с развитием мобильных технологий. Как оказалось, поддержка устаревших версий Android ограничивает внедрение новых функций в YouTube.
Так, изменения коснулись почти двух десятков смартфонов Xiaomi, которые в свое время разошлись большими тиражами по всему миру.
Фото: xiaomitime.com
Приложение YouTube на неподдерживаемых устройствах будет предлагать использовать веб-версию сервиса.
В итоге YouTube прекратит поддерживаться на всех моделях, которые не обновились до Android 8 Oreo.
Среди них:
Впрочем, владельцы данных смартфонов смогут продолжить воспроизводить контент с YouTube при помощи сторонних приложений вроде NewPipe, однако некоторые возможности оригинального сервиса будут ограничены.
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