Путин отложил свое послание ради встречи с Трампом - СМИ

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По плану Путин должен был огласить послание в конце февраля, однако на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "в этом месяце оно не состоится". Как утверждают два источника Faridaily, перенос связан с тем, что Путин занят переговорами с американцами и подготовкой к встрече с Трампом.

"Экономическая повестка послания понятна, основные социальные вопросы тоже. А политически мы поймем, как будем жить, после (встречи с Трампом)", - заявил один из источников.

Напомним, 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. Как сообщали СМИ, Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, который включает в себя прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом Москва и Вашингтон рассматривают проведение выборов в качестве одного из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.

Позже Трамп прокомментировал переговоры между США и Россией в Эр-Рияде. Он обвинил лидеров Украины в трехлетней войне с Россией, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский "никогда не должен был ее начинать".