Со дна Балтики достали более 100 кг кокаина

Фото: Maritime Unit of the Border Guard

Некоторое время назад пограничная служба вышла на след преступной группы, занимающейся контрабандой наркотиков в крупных размерах. Было установлено, что запрещенные вещества ввозятся в Польшу по морю. В итоге крупную партию — более 100 кг — кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет около 60 млн злотых (более 1,3 млрд руб.), достали с морского дна в районе Гданьского залива.

По подозрению в причастности к контрабанде задержаны уже семь человек, им предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, введении в оборот значительного количества наркотиков, а также их ввозе на территорию Польши. Виновным грозит до 20 лет лишения свободы. Пограничники не исключают дальнейших задержаний по этому делу.

Ранее женщина спрятала в инвалидную коляску 14 кг кокаина и попалась на контрабанде.