Швабра для мытья полов может принести больше пользы, чем президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Парламентарий опубликовал результаты голосования, проведенного в его канале. Согласно этим результатам, если бы на Украине провели выборы президента, то 97% опрошенных отдали бы свои голоса за швабру для мытья полов. В опросе приняли участие 12,7 тысячи пользователей.

«[Президент США Дональд] Трамп выражает глас украинского народа. У меня сегодня на канале Зеленский набрал 3%. Удивительные совпадения», — написал Дубинский.

16 февраля бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы главы государства в стране могут состояться 26 октября. Он отметил, что информация об этом появилась от источников в офисе украинского лидера и в правоохранительных органах.

18 февраля телеканал Fox News сообщил, что президент России Владимир Путин и Трамп сомневаются в победе Зеленского на президентских выборах, если они состоятся в этом году.

Ранее Зеленского предупредили об угрозе ареста британским спецназом.