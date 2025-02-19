Врач похудел на 25 кг за 42 дня, чтобы вдохновить пациентов

Врач с лишним весом в Китае похудел на 25 кг за 42 дня, чтобы вдохновить пациентов, пишет South China Morning Post , передает Газета.Ru

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31-летний хирург из Центрального Китая Ву Тяньген сбросил 25 килограммов всего за 42 дня и даже завоевал несколько наград на соревнованиях по бодибилдингу. В 2024 году медик весил 97,5 кг и страдал от легкой жировой дистрофии печени. Ухудшение здоровья заставило врача задуматься о своем образе жизни.

«Если я не могу спасти себя, как я могу спасти других?» — заявляет он.

Тяньген разработал интенсивный план тренировок и питания, который включал не менее двух часов физических упражнений в день и шести часов сна. Каждый день Ву вставал в 5:30 утра, чтобы выполнить часовую аэробную тренировку перед работой, а после смены занимался еще час. Перед соревнованиями он увеличил количество тренировок до четырех в день.

Медик считает, что его трансформация из «толстяка» в «мистера бодибилдинга» может стать мотивацией для его пациентов, многие из которых страдают от ожирения. За последние годы врач помог более чем 100 людям успешно снизить вес. Он подчеркивает, что для достижения результатов важно вести здоровый образ жизни, включающий достаточный сон, сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и позитивный настрой.