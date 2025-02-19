18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.61
524.96
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.02.2025, 16:50

Мужчина стал жить с обезьяной и называть ее своей сестрой

Новости Мира 0 503

Мужчина из Намибии приютил осиротевшую обезьяну и стал называть ее сестрой. Об этом пишет Daily Star, передает Lenta.ru

Кадр: @rubenamibia
Кадр: @rubenamibia

26-летний Рубен Ламбрехтс родился и вырос в Намибии. Он живет на небольшой ферме недалеко от столицы страны, города Виндхук, а также владеет турагентством I Dream Namibia, которое организовывает семейные путешествия по Намибии. В качестве хобби Ламбрехтс занимается спасением диких животных, которые осиротели или пострадали. Мужчина ведет несколько аккаунтов в соцсетях, где делится радостями и сложностями жизни со спасенными зверями. При этом все животные свободно передвигаются по территории фермы, их не держат в клетках. Поправившись и повзрослев, они приходят и уходят по собственному желанию.

Одна из звезд фермы — 30-летняя самка бабуина по имени Синди. Местные спасли ее, когда она была еще детенышем, и отнесли родителям Ламбрехтса. Они выходили ее, кормя коровьим молоком. С тех пор Синди — часть семьи, мужчина рос вместе с ней. Он часто выкладывает видео, на которых обезьяна перебирает его волосы, и зовет ее своей сестрой. Синди очень дружелюбна и часто помогает новым животным адаптироваться к жизни на ферме. Так, например, она сразу подружилась с дикобразом по имени Пенни.

«Я их всех очень люблю. И я надеюсь, что они продолжат навещать нас, даже когда будут готовы жить в дикой природе. Это самое приятное — знать, что у них есть свобода приходить и уходить, когда им заблагорассудится», — признался Ламбрехтс.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...