По миллиону каждые 10 минут: видео Белого дома вызвало безумие в соцсетях

ASMR-видео с высылкой нелегальных иммигрантов от Белого дома стало вирусным в соцсети X, даже Илон Маск не смог пройти мимо, подробнее - на Tengri Life .

Кадр из видео

Сегодня утром официальный аккаунт Белого дома выложил видео, которое быстро захватило внимание пользователей сети. В ролике очень кинематографично показан процесс депортации иммигрантов, подача оказалась настолько залипательной, что он мгновенно разлетелся по сети. Видео уже набрало почти 60 миллионов просмотров в X, это число продолжает увеличиваться, а пользователи соцсетей не устают его обсуждать.

На видео снято, как на взлетной полосе сотрудники полиции расправляют цепи с наручниками и кандалами (крупный план, отчетливый металлический звук), надевают на мигрантов, после чего провожают их в автобус. Затем люди медленно движутся к самолету, предположительно направляющемуся в Мексику или Панаму. Последний кадр выглядит словно сцена из фильма, в котором нарушители границы поднимаются по лестнице на борт самолета.

По данным AsiaOne, тысячи нелегальных иммигрантов уже были депортированы, среди них граждане Гватемалы, Индии, Пакистана, Афганистана, Китая и других стран.

Кроме того, США используют Панаму как транзитный пункт для депортаций, а в ближайшее время аналогичные рейсы с мигрантами из третьих стран ожидаются и в Коста-Рике.

В комментариях уже начался хаос, а Илон Маск, как обычно, вписался, лаконичным комментарием поддержав решение.

"Это база?", – оставил зумерский комментарий Илон Маск.

Тема депортации коснулась и принца Гарри

Иммиграционный статус принца Гарри оказался в центре судебного разбирательства в США. Фонд Heritage подозревает, что он мог скрыть информацию о своем употреблении запрещенных веществ, что могло стать основанием для аннулирования его визы.

Хотя Трамп заявил, что не собирается его высылать, сам факт обсуждения депортации члена королевской семьи показывает, насколько остро стоит вопрос миграции в США. Heritage требует раскрытия визовых документов Гарри, указывая на возможность особого отношения со стороны администрации Байдена после переезда принца в Калифорнию. Подробнее можете ознакомиться тут.

Сколько казахстанцев было депортировано

Казахстанцы оказались в числе иностранных граждан, депортированных из США в 2024 году. Однако их число остается незначительным по сравнению с мигрантами из других стран региона. За девять месяцев 2024 года Иммиграционная и таможенная служба США арестовала 13 граждан Казахстана. С октября 2020-го по сентябрь 2024 года в общей сложности были арестованы 106 казахстанцев, в основном в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Для сравнения: за этот же период под арест попали 1 407 россиян, 749 граждан Узбекистана, 344 украинца и 74 гражданина Кыргызстана. Граждан Мексики – 143 986 человек.

Сколько казахстанцев официально и нелегально проживает в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал о казахстанцах, легально находящихся в США. По официальным данным, на консульском учете в США находятся около 3,6 тысячи наших граждан.

По словам Айбека Смадиярова, они встали на официальный учет, власти знают об их существовании и пребывании на территории США, у них с документами все в порядке.