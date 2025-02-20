«Внебрачный сын Гитлера»: как сложилась судьба Жана-Мари Лоре, объявившего себя бастардом вождя Третьего рейха

Француз Жан-Мари Лоре в 1981 году выпустил книгу, в которой заявил, что является внебрачным сыном Гитлера, передает hibiny.ru

Фото: ansaroo.com

Спустя 36 лет после смерти вождя Третьего рейха во Франции вышла сенсационная книга под названием «Твоего отца звали… Адольф Гитлер». Жан-Мари Лоре, написавший ее, утверждал, что является внебрачным сыном немецкого политика, вошедшего в историю как жестокий диктатор.

В книге, изданной в 1981 году, 63-летний Лоре рассказывал о знакомстве своей матери Шарлотты Любжуа в годы Первой мировой войны с немецким ефрейтором Адольфом Гитлером. Встреча состоялась недалеко от Лилля в 1916 году.

17-летняя девушка без памяти влюбилась в 27-летнего военного из Германии, который в свободное от службы время писал картины. Чтобы не расставаться с Гитлером, казавшимся ей очень обаятельным, она начала ездить за ним по разным местам Франции, куда отправлялся штаб полка, в котором немецкий солдат был посыльным.

Осенью 1917 года будущий вождь Третьего рейха уехал в отпуск и больше с Шарлоттой никогда не виделся. А в 1918 году у Любжуа родился сын, которому дали имя Жан-Мари.

Впоследствии мать рассказывала ребенку, что его отец обожал произносить длительные речи, что является одной из отличительных особенностей фюрера. Жан-Мари отмечал, что сначала пришел в ужас от откровений родительницы об отце, которого после 1945 года ненавидела и считала военным преступником почти вся Европа, но после смирился с этим фактом.

Детство внебрачного сына вождя Третьего рейха не было счастливым. После расставания с Гитлером Шарлотта спихнула малыша матери и отправилась покорять Париж. Там она, скорее всего, работала танцовщицей.

В 1922 году француженка заключила брак с литографом Клеманом Лоре, уговорив супруга дать ее ребенку свою фамилию, хотя мальчик и остался жить с бабушкой, которая плохо с ним обращалась.

В книге Жана-Мари Лоре указывается, что после смерти родителей матери его усыновила состоятельная семья по фамилии Фризон из города Сен-Кантен. Рассказывается в автобиографии и о том, как сложилась дальнейшая жизнь потомка фюрера.

Он пытался заниматься бизнесом, но успехов достичь не смог. После этого мужчина решил работать простым железнодорожником. Жалования хватало, чтобы обеспечивать большую семью. Сын вождя Третьего рейха был отцом девятерых детей, пишет портал «Русская семерка».

Умер Жан-Мари Лоре спустя несколько лет после того, как его книга о родстве с Гитлером, вызвавшая массу споров, увидела свет. Это случилось в 1985 году. При этом ученым до сих пор не удалось дать однозначного ответа, мог ли на самом деле француз быть сыном фюрера.