Путин: ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По его данным, российские военные зашли на территорию Украины со стороны ранее освобожденного села Свердликово Курской области, и вышли на село Новенькое Сумской области. «Вероятно, далее пойдем на Басовку, развивая достигнутый накануне успех», — предположил Подоляка.

Военблогер раскрыл смысл наступления ВС РФ. По его словам, это необходимо для обхода неудобной для штурма позиции противника с последующим выходом на главную трассу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суджанском направлении. «Это ускорит вначале окружение [ВСУ], а потом и разгром», — заключил он.

«Пока это, конечно, не полноценный заход в Сумскую область большими силами. Но, очевидно, что после освобождения территории Курской области, здесь будет создаваться зона безопасности», — отметил военблогер Подоляка.

Ранее Путин заявил о пересечении российскими бойцами 810-й бригады ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

Об освобождении Свердликово стало известно 17 февраля. По данным Минобороны, под контроль, в частности, была взята трасса, соединяющая Суджу и Рыльск.