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19.02.2025, 21:01

Названа ткань, которая вызывает рак: проверьте свою одежду

Новости Мира 0 950

Ваша футболка, носки и даже постельное бельё могут быть смертельно опасны, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Речь о материале, который есть в 90 % гардеробов. Его производят тоннами, а маркировки «экологично» — всего лишь маркетинг.

Учёные бьют тревогу: микрочастицы этой ткани находят в лёгких, крови и даже мозге.

Как это происходит

При стирке синтетические волокна попадают в воду, а затем в организм через пищу и воздух. Они накапливаются годами, провоцируя мутации клеток.

Симптомы

Первые симптомы — аллергия, кашель, хроническая усталость. Позже — опухоли. Но производители скрывают исследования, ведь спрос на дешёвую одежду растёт.

Как отличить опасную ткань

Посмотрите на этикетку. Если в составе есть «полиэстер», «акрил» или «нейлон» — это тревожный знак.

Натуральные материалы — не панацея: даже хлопок часто обрабатывают химикатами.

Спасение — в правильном выборе и уходе. Например, стирайте новую одежду перед ноской в воде с уксусом, чтобы вывести токсины.

Покупка одежды брендов, которые используют органический хлопок и краски на водной основе, тоже не гарантирует безопасность.

Поэтому проверяйте сертификаты, которые подтверждают отсутствие вредных веществ.

Но что делать с уже купленной одеждой

Не спешите выбрасывать. Сократите контакт с кожей: носите синтетику поверх натуральных тканей.

Избегайте нагрева: не сушите вещи на батарее, так как высокая температура усиливает выделение токсинов.

И чаще проветривайте гардероб — химические запахи должны исчезнуть через 2-3 недели.

А как насчёт детей

Их кожа в 3 раза тоньше, поэтому риск отравления выше. Выбирайте одежду из небелёного льна или бамбука.

Эти материалы не только дышат, но и обладают антибактериальными свойствами.

И никогда не покупайте дешёвые костюмы с резким запахом — это верный признак химической обработки.

Но главное — меняйте подход к потреблению. Покупайте меньше, но качественнее. Одна органическая футболка прослужит дольше пяти синтетических и спасёт ваше здоровье.

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