Названа ткань, которая вызывает рак: проверьте свою одежду

Ваша футболка, носки и даже постельное бельё могут быть смертельно опасны, передает belnovosti.by
Речь о материале, который есть в 90 % гардеробов. Его производят тоннами, а маркировки «экологично» — всего лишь маркетинг.
Учёные бьют тревогу: микрочастицы этой ткани находят в лёгких, крови и даже мозге.
При стирке синтетические волокна попадают в воду, а затем в организм через пищу и воздух. Они накапливаются годами, провоцируя мутации клеток.
Первые симптомы — аллергия, кашель, хроническая усталость. Позже — опухоли. Но производители скрывают исследования, ведь спрос на дешёвую одежду растёт.
Посмотрите на этикетку. Если в составе есть «полиэстер», «акрил» или «нейлон» — это тревожный знак.
Натуральные материалы — не панацея: даже хлопок часто обрабатывают химикатами.
Спасение — в правильном выборе и уходе. Например, стирайте новую одежду перед ноской в воде с уксусом, чтобы вывести токсины.
Покупка одежды брендов, которые используют органический хлопок и краски на водной основе, тоже не гарантирует безопасность.
Поэтому проверяйте сертификаты, которые подтверждают отсутствие вредных веществ.
Не спешите выбрасывать. Сократите контакт с кожей: носите синтетику поверх натуральных тканей.
Избегайте нагрева: не сушите вещи на батарее, так как высокая температура усиливает выделение токсинов.
И чаще проветривайте гардероб — химические запахи должны исчезнуть через 2-3 недели.
Их кожа в 3 раза тоньше, поэтому риск отравления выше. Выбирайте одежду из небелёного льна или бамбука.
Эти материалы не только дышат, но и обладают антибактериальными свойствами.
И никогда не покупайте дешёвые костюмы с резким запахом — это верный признак химической обработки.
Но главное — меняйте подход к потреблению. Покупайте меньше, но качественнее. Одна органическая футболка прослужит дольше пяти синтетических и спасёт ваше здоровье.
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