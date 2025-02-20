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20.02.2025, 07:11

Трамп сделал громкие заявления о Зеленском

Новости Мира 0 702

19 февраля президент США Дональд Трамп опубликовал развернутый пост с несколькими заявлениями о президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает Zakon.kz.

Фото: Х/WhiteHouse
Фото: Х/WhiteHouse

Своими выводами Трамп поделился в личной социальной сети Truth Social.

Фото: truthsocial

"Подумать только: скромно успешный комик Владимир Зеленский сумел убедить Соединенные Штаты Америки потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая вовсе не должна была начаться, но войну, которую он никогда не сможет завершить без США и "ТРАМПА", – недоумевает президент Америки.

С его слов, Соединенные Штаты потратили на 200 млрд долларов больше, чем Европа, и деньги Европы гарантированы, тогда как США не получат ничего обратно.

"Почему "Сонный Джо" Байден не потребовал уравнивания затрат, ведь эта война куда важнее для Европы, чем для нас – у нас есть большой, красивый океан в качестве барьера", – задается вопросом Трамп.

Помимо этого, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, "ПРОПАЛА". Он отказывается проводить выборы, имеет крайне низкие рейтинги в Украине, а единственное, что ему действительно удавалось хорошо – это играть Байденом, как на скрипке.

Далее он назвал Зеленского диктатором без выборов.

"Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него вообще не останется страны", – уверен президент США.

Со слов Трампа, США успешно ведет переговоры о завершении войны с Россией, и все признают, что только "ТРАМП" и его администрация способны это сделать. Байден даже не пытался, Европа потерпела неудачу в попытках установить мир, а Зеленский, вероятно, просто хочет сохранить "кормушку".

"Я люблю Украину, но Зеленский провалил свою работу, его страна разрушена, миллионы людей погибли напрасно – и все продолжается…" Дональд Трамп
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