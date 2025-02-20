Водитель в Швейцарии заплатит 100 тысяч долларов за несоблюдение дистанции

Суд в Швейцарии наложил штраф на водителя в размере 100 тысяч долларов (чуть более 50 миллионов тенге) за несоблюдение дистанции на дороге, передает Tengri Auto .

Фото: © Global Look Press/Patrick Seeger/dpa

Как сообщают местные СМИ, столь значительная сумма объясняется тем, что в стране размер штрафа зависит от дохода нарушителя. Поскольку автомобилист оказался миллионером, ему предстоит заплатить внушительную сумму. Однако, если он не нарушит правила в течение двух лет, часть штрафа может быть возвращена.

Нарушение было зафиксировано дорожными камерами, которые зафиксировали, как автомобиль нарушителя вплотную приблизился к машине впереди. Хотя инцидент не привел к аварии, полиция все же зарегистрировала нарушение.

Водитель пытался оспорить решение суда, однако судья оставил решение в силе.

Помимо основного штрафа, водителю предстоит заплатить почти 15 тысяч долларов в качестве судебных расходов. Тем не менее у него есть возможность избежать полной выплаты, соблюдая дорожные правила в течение двух лет.