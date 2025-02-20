Сильно похудела и ходила в парике: Евгения Добровольская незадолго до смерти снялась в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню»

Актриса Евгения Добровольская незадолго до смерти снялась в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню» (6+). Недавно в Сети появился трейлер последнего фильма с участием звезды, передает hibiny.ru

Фото: кадр из фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»

На кадрах предстоящей премьеры Добровольскую трудно узнать. Из-за недуга она сильно похудела.

По информации «7Дней.ру», актриса потеряла волосы из-за курсов химиотерапии и была вынуждена выходить на съёмочную площадку в парике. Но о своих проблемах со здоровьем она предпочитала молчать. Только близкие друзья знали, что актриса борется за свою жизнь.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала онкология.

Справка: По сюжету картины режиссёра Александра Фомина и продюсера Екатерины Кононенко, главный герой Даня (Никита Ефремов) разочарован своей серой и скучной жизнью. Его греют только мечты о выдуманном будущем. Внезапно он впадает в кому и попадает в прихожую загробного мира.

По предварительным результатам оценки земных заслуг Даню ждёт Ад. У него есть не так много времени, пока он находится в коме, чтобы исправить эту ситуацию, наделать хороших дел и изменить статистику в свою пользу. Премьера фильма намечена на 6 марта 2025 года.