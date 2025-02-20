Wildberries добился запрета слова «WBнутый»

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Роспатент по требованию Wildberries аннулировал действие товарного знака «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ», правообладателем которого является индивидуальная предпринимательница Ольга Кащева. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Федерального института интеллектуальной собственности.

Товарный знак был зарегистрирован еще в июне 2023 года под классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для реализации одежды, обуви, печатной продукции, домашней и кухонной посуды и утвари, управления бизнесом, образования, организации мероприятий и др.

Wildberries пытается оспорить использование товарного знака с конца 2023 года. В числе причин начала разбирательства летом 2024 года представители компании называли то, что регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали; и что товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.

Ольга Кащева сообщила РБК, что Роспатент не уведомил ее о заседании и принятии решения: «Я не получила от них ни одного письма и звонка. Мною лично было написано ходатайство с просьбой уведомлять на электронную почту».

Представитель объединенной компании Wildberries и Russ сообщил, что в компании считают, что указанный товарный знак нарушает ее права, и его использование требует «предварительного согласия». «Мы планируем заблокировать товары с указанным обозначением после вступления решения в силу», — дополнил он.

Почему Роспатент встал на сторону маркетплейса

Согласно решению патентного ведомства, словесный элемент «Вэбэнутый» может относиться к жаргонным словам. А поскольку оспариваемое обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, его не должны были регистрировать в качестве товарного знака. Из разъяснений Роскомнадзора следует, что к нецензурным словам и выражениям относятся четыре слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения, напомнила сторона Wildberries.

«Словесный элемент «Вэбэнутый» оспариваемой регистрации образован от нецензурного слова и созвучен с ненормативной бранной лексикой русского языка, что может восприниматься потребителем как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике, не соответствующая нормам современного русского литературного языка», — следует из позиции Wildberries. В Роспатенте с этим согласились. По мнению представителя ведомства, «наличие в словесном элементе «Вэбэнутый» оспариваемого товарного знака начальной буквы «В» не придает ему иного восприятия в целом».

Представители интернет-площадки также подкрепили свою позицию сведениями из Словаря криминального и полукриминального мира, согласно которым используемое в разговорной речи слово имеет негативный характер: «придурковатый, чокнутый». «Таким образом, данное обозначение формирует негативно окрашенный образ, который связан с неграмотным человеком, не понимающим базовых вещей», — считает представитель маркетплейса.

Сторона Wildberries также просила ведомство учесть, что Роспатент ранее уже принимал решения об отказе в государственной регистрации наименований «ЕбиДоеби», «ФАК МОЙ МОЗГ», «PIZZADATO», «PIZDUK», «WTF», «Шпили Вили», «BUHALO», «ШИРЕ ХАРИ» в качестве товарных знаков «в связи с нарушением публичных интересов, принципов гуманности и морали».

Что известно о предпринимательнице

У бренда «WBнутый» есть страничка на Wildberries и собственный сайт, но правообладательница была вынуждена произвести ребрендинг и реализовывать товар под новым названием «МАНИФЕ$ТОР». Об этом она писала на интернет-платформе «Дзен» в феврале прошлого года. «Алгоритмы Wildberries запретили нам размещать внутреннюю рекламу на маркетплейсе, а с этого (2024) года также стали отклонять статьи на WB Guru с упоминанием товаров нашего бренда. А все потому, что название бренда «WBнутый» показалось Wildberries неправильным и неприемлемым. И это несмотря на то, что бренд «WBнутый» запатентован и имеет все необходимые документы от государственных органов!» — указывала предпринимательница.

Ранее в разговоре с РБК Кащева рассказывала, что узнала о начале разбирательства от третьих лиц, предложивших защищать ее права в Роспатенте уже после того, как Wildberries подала заявку с просьбой аннулировать запатентованный бренд. Она также говорила, что Wildberries является основным каналом реализации ее товаров, и что в команде «уважают и любят» эту площадку.