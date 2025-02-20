Кого раньше называли лохом? Ругаясь по-русски, помните — это не только то, что пишут на заборе

Мало кто знает об истинном значении такого русского оскорбления как «лох». Это слово можно употреблять в разном контексте, да и история у него интересная, передает hibiny.ru

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Приготовьтесь, изначально лох — это не простачок, которого легко обмануть. Первоначально так называли нерестящегося лосося — рыбу, которую можно было легко поймать в реке.

После нереста «лохи» становились в омут, и их мясо было невкусным, так как рыба тратила все ресурсы на размножение. Такое объяснение впервые дает в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимир Даль в 1863 году.

Также Даль дает слову «лох» известное нам значение — разиня или шалопай. Быть может, источником для объяснения стал жаргон пеших торговцев -офеней, которые так называли легкого на обман мужичка.

Еще в толковых словарях предполагалось, что этимология слова «лох» происходит от двух других источников. Это немецкое слово Loch — «дыра», либо заимствованный корень от русского слова «лохань» — деревянный таз.

Есть и полностью однозвучное ботаническое название. Это растение «Лох серебристый», дающий мелкие красноватые ягодки.

Аналогичный корень можно встретить в статьях о Лох-Несском чудовище. Это название принадлежит одноименному озеру.