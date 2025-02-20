Трамп сделал заявление о третьей мировой войне

Еще один год Джо Байдена на посту президента США неизбежно привел бы к третьей мировой войне. Об этом в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами заявил американский лидер Дональд Трамп , передает Lenta.ru

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«Нет никакой выгоды ни для кого в третьей мировой войне, а вы не так уж далеки от нее. Если бы у нас была та администрация еще год, вы оказались бы в третьей мировой войне. Но сейчас этого не произойдет», — пообещал он.

Трамп отметил, что он быстрыми темпами движется к урегулированию конфликтов и прекращению боевых действий по всей планете. Он подчеркнул, что «хочет мира» и намерен положить конец конфликтам на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее Трамп озвучил сроки урегулирования конфликта на Украине. Он также добавил, что завершить конфликт необходимо для предотвращения третьей мировой войны.