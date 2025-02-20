Лева Би-2* попался на уловку пранкеров: сдал не только себя, но и других релокантов о финансировании Украины

Бежавший из России рокер Егор Бортник*, выступающий под псевдонимом Лева Би-2*, в одном телефонном разговоре выдал все свои секреты, связанные с финансированием Украины и украинской армии. Музыкант был уверен, что общается с беглым либеральным журналистом и поэтому разговорился на славу, передает hibiny.ru

Фото: соцсети Левы Би-2*

Лева*, в частности, признался, что подпитывает Украину деньгами с самого начала конфликта. Он сообщил, что в Израиле работает со специальным фондом, в который ежемесячной вносят внушительные суммы многие звездные релоканты.

Музыкант признал, что на действительно полезную помощь армии у него просто не хватает денег, так что он ограничивается «скромной гуманитарной помощью». Так, к примеру, он покупал для Украины машины скорой помощи и даже обычные автобусы. Ко всему прочему, он ежемесячно вносит в фонд помощи Украине и ВСУ минимум по пять тысяч евро. Так делают все его коллеги по сцене, сбежавшие из РФ после начала СВО.

Лева* еще раз посетовал, что не может тратить на Украину больше и признал, что покупал бы ВСУ оружие и боеприпасы, если бы ему позволял бюджет.

«Если б у меня были деньги большие, я бы купил партию ракет „Хаймарс“. Помогаю как могу, отрываю практически от сердца. Последние два года мы ничего не зарабатывали, но постоянно помогали Украине. Это между нами… А также у меня есть фонд, мы спасаем людей из России. Тех, кто попал на карандаш фээсбэшников — мы их вытаскиваем за свой счёт, размещаем по Европе», — выдал основатель «Би-2» **.

Справка: Группа «Би-2» ** была создана в далеком 1988 году в Бобруйске. В своем творчестве музыканты опирались на стиль таких коллективов как «The Cure», «Joy Division», «The Sisters Of Mercy». Также рокеры много чего переняли у российской рок-группы «Агата Кристи».