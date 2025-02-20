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20.02.2025, 13:14

Почему нельзя спать на правом боку? Узнайте, что произойдёт с организмом

Новости Мира 0 643

Вы спите в неправильной позе — и это не шутка. Ваш любимый способ лечь на бок может спровоцировать болезни сердца, изжогу и даже ускорить старение, передает belnovosti.by

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Учёные обнаружили, что 80 % людей выбирают позу, которая буквально давит на внутренние органы.

Вредная поза

Представьте: ночью ваше тело отдыхает, но внутренние системы работают.

Если вы спите на правом боку, желудочный сок поднимается по пищеводу, вызывая изжогу.

Сердце сжимается между лёгкими и грудной клеткой, что затрудняет кровоток. Печень и почки испытывают давление, замедляя детоксикацию. Результат — утренняя усталость, отёки и риск хронических заболеваний.

Но как спать правильно

Оказывается, левый бок — спасение. В этой позе желудок находится ниже пищевода, что предотвращает изжогу.

Селезёнка лучше фильтрует кровь, лимфатическая система активнее выводит токсины.

Даже лицо меньше отекает, ведь гравитация не тянет кожу вниз. Но есть нюансы: подушка должна быть определённой высоты, а ноги — слегка согнуты.

Что делать, если вы не можете уснуть на левом боку

Мы нашли лайфхаки, которые перепрограммируют ваше тело за неделю.

Например, кладите под спину валик из полотенца — он не даст перевернуться на правый бок.

Или меняйте сторону кровати: мозг ассоциирует определённый угол с привычной позой, и смена места запустит новые нейронные связи.

Но важно не только положение тела, но и подготовка ко сну.

За два часа до отдыха откажитесь от еды и гаджетов. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, а переполненный желудок усиливает давление на диафрагму.

Попробуйте медитацию: 10 минут глубокого дыхания снимут стресс и помогут принять правильную позу.

А если вы просыпаетесь с болью в спине

Возможно, дело в матрасе. Слишком мягкая поверхность прогибает позвоночник, а жёсткая — создаёт напряжение в суставах.

Идеальный вариант — ортопедический матрас средней жёсткости. И не забудьте про подушку: она должна поддерживать шею, а не задирать голову вверх.

Но как проверить, подходит ли вам поза

Сделайте фото себя спящим или попросите близких понаблюдать. Если утром вы чувствуете бодрость, а кожа лица не отекает — вы на верном пути.

Помните: здоровый сон — это не только количество часов, но и качество каждой минуты.

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