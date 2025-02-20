18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.61
524.96
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.02.2025, 13:33

США тратили миллионы долларов на вмешательство в выборы по всему миру - Трамп

Новости Мира 0 463

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на инвестиционном форуме в Майами раскритиковал нецелесообразные траты администрации Джо Байдена в сотни миллионов долларов на зарубежные проекты и выборы для влияния по всему миру, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Вот лишь несколько примеров того, куда уходили ваши деньги до моего прихода. Это лишь некоторые из них, взятые наугад. Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов долларов на представления "Улицы Сезам" в Ираке. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов, и все, а не 20 миллионов", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что консультант, нанятый для создания инвестиционного центра в Африке, получил 520 миллионов долларов. Также 100 миллионов долларов были выделены на закупку презервативов для палестинской группировки ХАМАС.

Кроме того, Трамп сравнил эти расходы с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы в США, отметив, что по сравнению с многомиллионными расходами США на зарубежные проекты предполагаемые действия России были незначительными.

"21 миллион долларов на явку избирателей в Индии. На что нам нужно тратить 21 миллион долларов? Для обеспечения явки избирателей в Индии? Думаю, они пытались добиться избрания кого-то другого. Мы должны рассказать об этом индийскому правительству. Потому что, когда мы слышим, что около двух долларов потратила Россия в нашей стране, то это большое событие, верно? Они запустили несколько публикаций в интернете за две тысячи, это уже достижение. А тут 21 миллион долларов на выборы в Индии", - сообщил президент США.

По словам Трампа, США выделили миллионы долларов также на реализацию различных проектов в Молдавии, Камбодже, Сербии, Бангладеш и Непале.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...