США тратили миллионы долларов на вмешательство в выборы по всему миру - Трамп

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на инвестиционном форуме в Майами раскритиковал нецелесообразные траты администрации Джо Байдена в сотни миллионов долларов на зарубежные проекты и выборы для влияния по всему миру, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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"Вот лишь несколько примеров того, куда уходили ваши деньги до моего прихода. Это лишь некоторые из них, взятые наугад. Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов долларов на представления "Улицы Сезам" в Ираке. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов, и все, а не 20 миллионов", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что консультант, нанятый для создания инвестиционного центра в Африке, получил 520 миллионов долларов. Также 100 миллионов долларов были выделены на закупку презервативов для палестинской группировки ХАМАС.

Кроме того, Трамп сравнил эти расходы с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы в США, отметив, что по сравнению с многомиллионными расходами США на зарубежные проекты предполагаемые действия России были незначительными.

"21 миллион долларов на явку избирателей в Индии. На что нам нужно тратить 21 миллион долларов? Для обеспечения явки избирателей в Индии? Думаю, они пытались добиться избрания кого-то другого. Мы должны рассказать об этом индийскому правительству. Потому что, когда мы слышим, что около двух долларов потратила Россия в нашей стране, то это большое событие, верно? Они запустили несколько публикаций в интернете за две тысячи, это уже достижение. А тут 21 миллион долларов на выборы в Индии", - сообщил президент США.

По словам Трампа, США выделили миллионы долларов также на реализацию различных проектов в Молдавии, Камбодже, Сербии, Бангладеш и Непале.