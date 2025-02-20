США тратили миллионы долларов на вмешательство в выборы по всему миру - Трамп

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на инвестиционном форуме в Майами раскритиковал нецелесообразные траты администрации Джо Байдена в сотни миллионов долларов на зарубежные проекты и выборы для влияния по всему миру, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Вот лишь несколько примеров того, куда уходили ваши деньги до моего прихода. Это лишь некоторые из них, взятые наугад. Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов долларов на представления "Улицы Сезам" в Ираке. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов, и все, а не 20 миллионов", - сказал Трамп.
Президент США добавил, что консультант, нанятый для создания инвестиционного центра в Африке, получил 520 миллионов долларов. Также 100 миллионов долларов были выделены на закупку презервативов для палестинской группировки ХАМАС.
Кроме того, Трамп сравнил эти расходы с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы в США, отметив, что по сравнению с многомиллионными расходами США на зарубежные проекты предполагаемые действия России были незначительными.
"21 миллион долларов на явку избирателей в Индии. На что нам нужно тратить 21 миллион долларов? Для обеспечения явки избирателей в Индии? Думаю, они пытались добиться избрания кого-то другого. Мы должны рассказать об этом индийскому правительству. Потому что, когда мы слышим, что около двух долларов потратила Россия в нашей стране, то это большое событие, верно? Они запустили несколько публикаций в интернете за две тысячи, это уже достижение. А тут 21 миллион долларов на выборы в Индии", - сообщил президент США.
По словам Трампа, США выделили миллионы долларов также на реализацию различных проектов в Молдавии, Камбодже, Сербии, Бангладеш и Непале.
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