«К воле готов»: актер Михаил Ефремов может скоро выйти на свободу

Актер Михаил Ефремов снова попросил об освобождении. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Отмечается, что актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате», передает Газета.Ru

Фото: Телеграм-канал «Иван Охлобыстин»

«Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО. Вот какие аргументы приводились актером: Ефремов давил на состояние здоровья (сердце, легкие и потеря зрения); Говорил об исправной ежедневной работе (в цеху он шьет форму для заключенных и действительно выполняет план)», — говорится в публикации.

Также актер заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Также Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Напомним, что Ефремов собирался просить об УДО еще перед Новым годом, но из-за жесткой критики от идеи временно отказались.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

Также весной 2024-го защита Ефремова пыталась освободить его по УДО, но из-за пары нарушений актером внутреннего распорядка колонии, им было отказано.