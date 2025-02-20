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20.02.2025, 16:21

От "проклятья" до "ненавижу": какие фразы могут навлечь беду и проблемы

Новости Мира 0 353

В современном мире все больше людей задумываются о влиянии слов на нашу жизнь. Некоторые из них, как утверждают специалисты, могут притягивать негатив и отталкивать удачу. Древние поверья и современные психологи сходятся во мнении, что определенные слова способны навлечь беды и проблемы. Разберемся, каких слов стоит избегать и почему, передает sterlegrad.ru

Фото © pixabay.com
Фото © pixabay.com

Согласно древним поверьям, слова такие как «черт», «зараза», «бес», «дьявол» привлекают злых духов и создают вокруг человека негативную атмосферу. Эзотерики поддерживают эту точку зрения, утверждая, что подобная лексика может стать источником проблем. Слово «проклятье» также не рекомендуется использовать даже в отношении мелких неприятностей, так как оно может превратить их в серьезные беды.

Слово «смерть» издавна считалось запретным для произнесения в доме, чтобы не привлечь трагедии. Современные психологи советуют избегать использования таких слов как «бедность», «беда», «бедный», чтобы не программировать себя на негативное восприятие жизни. Также стоит воздержаться от выражений «ненавижу», «бесит», так как они усиливают агрессию и негативные эмоции.

Фразы вроде «мне не везет» или «все безнадежно» лишают человека контроля над своей жизнью, перекладывая ответственность на внешние обстоятельства. Вместо этого лучше использовать более конструктивные выражения, такие как «сейчас у меня не получается», чтобы помнить о временности трудностей.

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