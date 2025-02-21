Три автобуса взорвались в центре Израиля

В городе Бат-Ям, расположенном в 50 км от Тель-Авива, произошел взрыв трех автобусов, сообщает Zakon.kz.

Кадры из видео

Как пишет Times of Israel , внутри транспортных средств были заложены бомбы. Авторы отметили, что взрывы произошли практически синхронно. Перед произошедшим водителям указали остановить машины и проверить их на наличие взрывчатых устройств, добавили журналисты.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение транспорта в районе взрыва.

Правоохранители считают, что подозреваемый мог с его помощью скрыться.